VIDEO/ PASSA A MAGGIORANZA IL PIANO INDUSTRIALE DELLA TE.AM, LA MINORANZA VA IN PROCURA PER IL FORNO CREMATORIO MAI ESISTITO

Passa a maggioranza il Piano Industriale della Team a firma dello studio "Valori Associati". Votano contro solo: Luzii, Fracassa e Cozzi. Approva il piano la pentastellata ora Giambertiana: Pina Ciammariconi che ha tenuto la maggioranza in vita in questi anni sotto mentite spoglie, poi scoperta per motivi elettoralistici.

Per la questione forno crematorio ci saranno quasi certamente risvolti legali prossimamente. Lo assicura la minoranza.

