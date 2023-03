IL PRESIDENTE D'ANGELO IN VISITA ALL'ACI: «A LAVORO PER UNA MOBILITA' SICURA E PERCORRIBILE»

La garanzia di una rete viaria provinciale percorribile in sicurezza e manutenuta, così come la gestione del Pubblico registro automobilistico, sono stati i temi al centro della visita istituzionale del presidente della Provincia Camillo D’Angelo alla sede dell’Automobile Club di Teramo, accolto dal presidente e dal direttore dell’Aci, Carmine Cellinese e Donato Ciunci.



«Una visita – spiega il presidente di via Milli – che si inserisce a pieno titolo nella collegialità di valori e intenti che le nostre rispettive istituzioni vogliono promuovere quali una mobilità sicura e dunque, un’infrastruttura viaria adeguata per garantire l’incolumità degli automobilisti, ma anche potenziata per collegare al meglio le aree interne ai grandi centri, come presupposto di sviluppo di un’intera comunità provinciale». «Del resto – ha detto D’Angelo nel corso della visita agli uffici di Corso Cerulli - proprio i tragici incidenti avvenuti in queste settimane su alcune arterie provinciali, mi hanno convinto a prendere da subito in mano la delicata questione della sicurezza stradale.



Penso a quello di Pietracamela in cui hanno perso la vita due automobilisti e quello di qualche giorno fa sulla Sp48 che ha provocato gravissime conseguenze al conducente di uno scooter. Non è un caso che stiamo lavorando per varare il piano “Smart road” che prevede la sistemazione dei guard rail, l’installazione di tutor e investimenti importanti per la ripavimentazione dei manti stradali. Dopo l’interlocuzione avviata con l’Anas per la riattribuzione delle competenze su alcune arterie – spiega D’Angelo – ho ritenuto consequenziale e doveroso far visita all’Aci di Teramo che è un presidio istituzionale che da sempre promuove la cultura della sicurezza nelle scuole e il dialogo con le governance multilivello su questi temi».



Al termine della visita il presidente Cellinese ha consegnato in dono al presidente della Provincia D’Angelo la tessera associativa ACI.