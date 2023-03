IL COMUNE HA PUBBLICATO IL BANDO PER IL PROJECT DELLE PISCINE COMUNALI DELL'ACQUAVIVA. L'ATTIVITA' NON SARA' MAI INTERROTTA, TUTTI I DETTAGLI NELL'ARTICOLO

Il Comune di Teramo ha pubblicato oggi il bando per la " Procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante project financing con diritto di prelazione da parte del promotore, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell’esecuzione dei lavori di “PNRR - RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ACQUAVIVA” e della gestione delle piscine comunali del complesso sportivo" (QUI L'INDIRIZZO AL SITO INTERNET DEL COMUNE). Due anni il tempo previsto nel cronoprogramma al momento dell'avvio. Le attività non saranno mai interrotte.

Qui invece il progetto dello studio Landbau di Marco Berardinucci e Gianluca Mezzanotte, con la partecipazione della Dimenso di Filippo Gagliardi e Pasquale Gambacorta. La gestione è della Pretuziana Sport srl di Maurizio Salvi e Domenico Narcisi.