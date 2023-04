LA STRANA COPPIA. IL TERZO POLO A PINETO SI ALLARGA E DESTA FORTE PREOCCUPAZIONE

La strana coppia. Pareri che si convergono sempre di più. Condivisioni di pensieri e articoli. Strane presenze a flashmob. Tutto lascia pensare che, mentre le parti ufficiali del centrosinstra e del centrodestra (con in testa il PD da un lato e Fdi dall’altro), la squadra degli usciti fanno gruppo e raccolgono consensi. Tanto Italia Viva, quanto la parte uscita dal centro destra sembrerebbero unirsi e sfaldare di fatto le due coalizioni principali. Non ci sono per ora conferme ufficiali, ma il team di Gianni Assogna, Luca Di Pietrantonio, Pietro Palozzo e Simona Leonzio (che nelle passate amministrazioni si erano divisi per creare due coalizioni, favorendo la vittoria dell’uscente Verrocchio) sembrerebbero convergere verso il sempre più forte terzo polo con Massimina Erasmi proiettata verso il posto da candidato sindaco. Qualche incertezza ancora su altri componenti del centro destra avvistati insieme ad Italia Viva a manifestare. Nulla di strano, secondo qualcuno dei simpatizzanti del terzo polo: l’idea degli esclusi dalla giunta Verrocchio è quella di costituire un gruppo forte e soprattutto fedele di area moderata in grado di governare lavorando tecnicamente sul tema turismo, industria e commercio. Se ciò fosse vero, al PD, giudicato alleato sgradito di Italia Viva, non resterebbe altro da fare che allearsi (come nel caso Teramo) con un Movimento 5 Stelle notevolmente ridotto nei consensi, dopo la scelta amministrativa di passare con gli avversari, e con la immutata in termini di alleanze e consensi Sinistra Italiana di Marta Illuminati. Il problema a centro destra sembrerebbe invece molto serio: le sigle ci sono tutte, ma quanti, dopo la eventuale fuga di pezzi forti verso il terzo polo, sono i seguaci reali a Pineto di Fratelli d’Italia, della Lega (gravemente impoverita a livello regionale) e di Forza Italia? Ma soprattutto: chi candideranno come sindaco? Per ora si fanno i soliti nomi cosiddetti scontati che probabilmente non trovano nemmeno i consensi di tutta la platea politica, tanto a sinistra, che a destra. Il prossimo appuntamento al voto di Silvi potrà confermare o rivoluzionare le sorti anche di Pineto e nello specifico dei due poli estremi. Intanto “la strana coppia” allargata desta non poche preoccupazioni.

Mauro Di Concetto