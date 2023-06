SOCIALE, QUARESIMALE, PUBBLICATO L'AVVISO "GIOVANI"

E’ stato pubblicato ieri l’altro, giovedì 1 giugno, un Avviso, aperto fino al prossimo 16 luglio, rivolto a Comuni capofila di Ambito Distrettuale (ECAD) in relazione al progetto ABRUZZO Giovani. Dall’intesa Governo-Regioni sono stati assegnati alla Regione ABRUZZO fondi per 533mila euro mila euro. Risorse che consentiranno di finanziare 24 proposte progettuali, una per ogni Ambito Distrettuale Sociale. A darne notizia è l’assessore regionale con delega al Sociale, Pietro Quaresimale, che ha rimarcato “l’importanza di tale iniziativa volta a sostenere gli Ambiti distrettuali per progetti mirati ai giovani per favorire in maniera specifica politiche di socializzazione”

Il progetto “ABRUZZO Giovani” prevede una serie di azioni sul territorio in materia di tutela delle categorie fragili, di miglioramento delle condizioni di accesso al mercato del lavoro e di incentivi per sviluppare l’imprenditoria giovanile.

“Il Fondo nazionale delle politiche giovanili – ha ricordato l’assessore Quaresimale- ci permette di aprire una finestra importante sui problemi reali dei giovani in materia di occupazione, inserimento nel mondo del lavoro, disagio ed esclusione sociale. Per questo è fondamentale il coinvolgimento dei Comuni che aderiscono ai 24 Ambiti distrettuali sociali, perché solo con il loro apporto sarà possibile mettere in pratica politiche in campo giovanile che possano favorire sviluppo e crescita del tessuto sociale.”