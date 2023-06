CAMPLI, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI CASTELNUOVO: PUBBLICATA GARA D’APPALTO PER AVVIO LAVORI

Il Comune di Campli ha pubblicato la gara d’appalto attraverso cui sarà selezionata l’impresa che eseguirà i lavori di consolidamento del versante Siccagno e di messa in sicurezza del borgo storico di Castelnuovo, colpito negli anni scorsi da una delle frane più estese e gravi che il territorio di Campli abbia mai subito.



“Si tratta dell’ultimo passo prima dell’avvio del cantiere” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli, che ha aggiunto: “Ci siamo arrivati al termine di un iter molto lungo e molto complesso che abbiamo iniziato con la gara per affidare la progettazione, la realizzazione tecnica del progetto, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative e tecniche necessarie, la firma del decreto del Commissario Straordinario alla Ricostruzione che ha formalmente sbloccato le risorse necessarie e ha dato il via libera all’ultimo atto: il bando di gara per l’esecuzione dei lavori. Il traguardo è l’avvio e il completamento dei lavori. E questo traguardo, adesso, è davvero vicino. A seguire, con i lavori di consolidamento avviati, sarà possibile passare alla ricostruzione delle case. Il percorso è tracciato e lo abbiamo condiviso oggi con una riunione operativa, molto partecipata, insieme ai cittadini di Castelnuovo” ha concluso Agostinelli.