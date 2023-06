LEGA ABRUZZO: EX ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO DESIATI ENTRA NELLA SEGRETERIA POLITICA ABRUZZESE

L’ex consigliere ed assessore regionale abruzzese al Turismo, all’Ambiente e all’Energia, Massimo Desiati entra a far parte della segreteria politica della Lega Abruzzo.

Lo ha deciso il segretario regionale, Luigi D’Eramo, che ha formalizzato la nomina nella giornata di oggi.

Dopo l’incarico come capo del coordinamento Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici, attributo a Carla Mannetti, ex dirigente regionale del settore Trasporti della Regione ed ex assessore comunale alla Mobilità del comune dell’Aquila, “prosegue l’azione di potenziamento, progettuale e di risorse umane, e di crescita del Carroccio nel territorio abruzzese”. Desiati, ex An, già iscritto alla Lega, esordirà nel nuovo ruolo nella riunione della segretaria convocata per domani pomeriggio all’Aquila.

“Ho chiesto a Massimo Desiati di tornare attivamente protagonista nella produzione della buona politica - spiega Luigi D’Eramo -. Sono felicissimo che Massimo abbia accettato il mio invito di lavorare in stretta collaborazione nella segreteria politica regionale. Abbiamo sempre bisogno di persone di grande spessore come lui, in possesso di una rilevante e provata esperienza amministrativa e legislativa maturata nel corso di decenni di gestione politica di altissimo livello. La preparazione politica di Massimo Desiati sarà preziosa nel percorso di crescita e rinnovamento che abbiamo avviato”. Il segretario regionale sottolinea come “l’Abruzzo ha necessità del contributo di idee di persone che hanno esperienza, visione e strategia e in tal senso Desiati è stato, senza alcun dubbio, il miglior assessore regionale al turismo della storia della Regione abruzzo - conclude D’Eramo.