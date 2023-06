ALBA ADRIATICA/ ERBACCE NELLE PINETINE, SIAMO ALBA: «UNA RONDINE NON FA PRIMAVERA»

Una rondine non fa primavera è un monito che è diffuso nella cultura popolare. Un cittadino è stato biasimato dal Sindaco solo per aver sollevato uno stato di degrado e incuria in cui versa la pineta, raffigurando una pessima immagine della città con i turisti e ospiti che la frequentano.

Dispiace che qualche amministratore sia intollerante alle critiche e dispiace perché chiunque amministri sa bene che deve confrontarsi quotidianamente con l’opinione pubblica, alla quale deve rendere conto e con la quale non deve scontrarsi, soprattutto se i fatti sono evidenti.

Questa amministrazione appena insediata continua con gli stessi metodi: vede con fastidio chiunque cerchi di riportare l’attenzione sulla realtà e non per come la si dipinge nella “propaganda”.

Considerato che l’Assessore e il funzionario dell’ufficio manutentivo sono gli stessi, la dice lunga sulla limitata capacità organizzativa a livello di calendarizzazione, con interventi ampiamente prevedibili soprattutto con l’arrivo dell’estate.

Davvero un pessimo biglietto da visita per una città che punta a mettere al centro della sua economia il turismo. È necessario cambiare rotta con un intervento immediato, volto a ripristinare il decoro pubblico, attraverso lo sfalcio erba del lungomare, della pineta e altri parchi della città. Lo scrive in una nota: il gruppo Siamo Alba.