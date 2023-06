DIECI ANNI FA MORIVA LINO SILVINO, VENERDÌ IL RICORDO

Ci sarà anche l'on. Marco Follini, venerdì 9 giugno, alle 17.45, nella Sala Consiliare dell’Amministrazione Provinciale, per ricordare Lino Silvino a 10 anni dalla scomparsa. A lungo assessore, Lino Silvino aveva fatto della politica la sua scelta di vita, dedicando ogni sua energia alla gestione del bene comune. Democristiano di purissima fede, fece parte di una stagione lunga e importante per la nostra città, certo l’ultima della Teramo della Prima Repubblica. Grande costruttore di consenso, Silvino aveva una sua naturale capacità di creare empatia con le persone, riuscendo ad entrare in sintonia con tutti. Fu anche presidente dell’Ater di Teramo che, con lui, si trasferì nell’attuale sede.