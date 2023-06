AZIONE, ALESSIO D’EGIDIO NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE DI TERAMO

Durante il direttivo provinciale di Teramo del partito Azione riunitosi nella serata di ieri, lunedì 5 giugno, il segretario provinciale Michele Capanna Piscè ha annunciato le sue dimissioni.

Dai membri del direttivo riunito è arrivata, fin da subito, una richiesta di ritiro delle dimissioni accompagnata da parole di stima nei confronti del lavoro svolto fino a quel momento dal segretario che, nonostante ciò, ha confermato la sua decisione.

"Le parole dei membri della Direzione mi riempiono di orgoglio, la capacità del partito di radicarsi nel territorio è merito del senso di responsabilità dimostrato e il lavoro svolto da ognuno di loro. A più di un anno dalla mia nomina a segretario provinciale del partito, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni, una decisione difficile resasi necessaria da dinamiche esclusivamente personali e dalla volontà di garantire l’ingresso di energie fresche e nuove motivazioni nel gruppo provinciale” Dichiara Michele Capanna Piscè che continua: “voglio ringraziare tutti i componenti della Direzione che, in questi anni, hanno lavorato per far in modo che il partito di Azione si potesse radicare nel territorio provinciale di Teramo. C’è ancora molto lavoro da fare ma sono certo che il neo segretario Alessio D’Egidio sarà in grado di rendere ancora più presente il partito nella Provincia. Il mio impegno nel partito non verrà, comunque, meno in quanto continuerò a dare il mio contributo nel ruolo di tesserato e membro della direzione regionale.”

“Michele ha svolto un lavoro prezioso in questi anni, mi ha dato il benvenuto nel partito e il clima di fiducia e vicinanza creato tra di noi ha garantito fino ad oggi il miglior clima di sviluppo ad Azione nella città di Teramo e nell’intera Provincia. Il mio nuovo impegno da segretario provinciale si colloca in continuità con il suo che ha già indicato una strada chiara da seguire” Queste le prime parole del nuovo segretario provinciale di Azione della Provincia di Teramo, Alessio D’Egidio, che prosegue: “Voglio ringraziare l’On. Giulio Sottanelli che, congiuntamente al Direttivo, ha deciso di assegnarmi questa importante responsabilità che sarà caratterizzata da presenza, ascolto e impegno.”