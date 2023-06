FORZA ITALIA, A TERAMO PAGANO RICOPRIRÀ ANCHE IL RUOLO DI COMMISSARIO PROVINCIALE AD INTERIM, RITA ETTORRE SUA VICE

“In accordo con il ministro Antonio Tajani, Coordinatore Nazionale di Forza Italia, ho assunto anche il ruolo di Commissario provinciale ad interim a Teramo. Ho nominato mia vice Rita Ettorre, attuale responsabile regionale di Azzurro Donna in Abruzzo, figura di spicco nell'ambito del movimento femminile del partito, scelta per la sua dedizione, il suo impegno e la sua competenza. La Ettorre impegnata da anni sul territorio, ha già dimostrato grandi capacità organizzative. A lei rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. Al commissario Daniele D’Amario va il ringraziamento per il lavoro sin qui svolto e per l’impegno profuso in questi mesi”. È quanto annunciato, con una nota da Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia in Abruzzo.