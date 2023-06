VIDEO-FOTO/ LA POLITICA DEVE RIPARTIRE DA DOVE LA LASCIO' LINO SILVINO

C'erano i politici di ieri e quelli di oggi a ricordare e ad apprendere l'insegnamento della bel modo di fare politica che ha fatto di Lino Silvino un esempio per molti giovani politici "apprendisti" di oggi. Una sala consiliare quella della Provincia affollata e che è voluta esserci per ricordare la figura di Silvino che manca e manca molto a Teramo, manca soprattutto a Paolo Albi che spesso e volentieri ne approfitta per non far morire il ricordo di Lino Silvino in città. E a parlare di lui c'era anche l'ex deputato Marco Follini che con lui, quando stava nell'Udc, ebbe tanti incontri e scontri politici.

ASCOLTA QUI FOLLINI E ALBI

Servizio di: Eugenia Di Giandomenico