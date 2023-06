VIDEO/ ECCO LA NUOVA GIUNTA, IL TRAFFICO VA A ...

Serietà, competenza, professionalità. Sono alcuni dei requisiti attributi dal Sindaco ai suoi nuovi nove assessori. O meglio, nuovi relativamente a tre nomi su nove visto che ben sei assessori vengono rinconfermati. Le new entry sono Pina Ciammariconi, delegata ad Anagrafe, comunità energetiche e digitalizzazione; Domenico Sbraccia, assessore a manutenzione stradale, patrimoni e frazioni; Alessandra Ferri delegata a Sport, impiantistica sportiva e rapporti con Università. Vicesindaco Stefania Di Padova con deleghe a Bilancio e Scuola. Ad Antonio Filipponi va la Cultura oltre alle già deleghe del primo mandato ossia Commercio, Eventi e mantiene la pianificazione alla sosta. Trasporti e mobilità vanno a Giovanni Cavallari che mantiene le già sue deleghe a Lavori Pubblici, edilizia pubblica e protezione civile. Ambiente, verde, decoro e servizi TeAm a Valdo Di Bonaventura. Pacchetto Sociale con la delega a Welfare e diritto alla Casa per la riconfermata Ilaria De Sanctis. Urbanistica, rigenerazione Urbana e polizia municipale vanno a Graziano Ciapanna. Il sindaco mantiene per sè Personale, Ricostruzione e Pnrr.

Per il gioco delle surroghe, entreranno in Consiglio (e saranno già convocati per la seduta di lunedì mattina, ore 8,30):

Insieme Possiamo: Valentina Papa, Toni Di Ovidio e Luca Malavolta .

PD: Emiliano Carginari

Bella Teramo: Massimo Varani e Anastasia Liouras

Teramo Vive: Michele Raiola

In Comune per Te: Graziella Cordone

M5S: Gianni Calandrini

PAOLA PELUSO

