I LETTORI CI SCRIVONO/ “MI ERO CANDIDATA CON GIANGUIDO MA HO SCOPERTO CHE E' ESATTAMENTE COME TUTTI GLI ALTRI, VILLA RUPO NON AVRA' I LAVORI PERCHE' HA VOTATO A DESTRA»

Buongiorno, mi chiamo Emanuela Di Giovanni e vi scrivo da Villa Rupo, io sono stata una candidata di D'Alberto 5 anni fa e ho creduto molto alle sue parole, ma ad oggi devo dire che, purtroppo, si sono rivelate esattamente come quelle di tutti gli altri politici, che per anni sono venuti a promettere senza mantenere.

Quest'anno, abbiamo avuto modo di parlare con un assessore negli ultimi giorni della campagna elettorale, ma ci siamo ritrovati in una situazione assurda (per non dire ridicola) che ritengo abbia anche profili di una certa gravità, almeno dal punto di vista "sociale".

L'assessore, infatti, ha detto che siccome in questa frazione votano più al Centrodestra, non avremmo avuto i lavori di sistemazione delle strade, che sono piene di crateri se non piove e diventano trappole piene d'acqua dopo i temporali.

Ho cercato anche di contattare il sindaco, raccontandogli il fatto e dicendogli che questa storia l'avrei raccontata ai giornali ma non ho ricevuto risposta.

Vi chiedo di aiutarmi a segnalare i problemi di Villa Rupo.