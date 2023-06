VIDEO-FOTO/ D'ALBERTO SI INSEDIA E PROMETTE: «RICUCIRE IL RAPPORTO ISTITUZIONI-CITTADINI ED AIUTARE GLI ULTIMI». UN MINUTO DI SILENZIO PER LA MORTE DI BERLUSCONI

Servizio di: Paola Peluso

Accorciare la distanza rispetto al futuro, ricucire il rapporto tra Istituzioni e cittadini, aiutare gli ultimi e chi è in difficoltà. È la sintesi programmatica con cui, nel suo giuramento, il sindaco Gianguido D'Alberto avvia oggi il suo secondo mandato. E lo fa al cospetto del rinnovato Consiglio Comunale e della giunta, riconfermata per sei volti su nove. "Nessuno si senta escluso, tutti dobbiamo sentirci ed esserci partecipi della storia di questa città" prosegue Gianguido invitando tutti gli assessori e tutti i consiglieri a rendere onore al ruolo istituzionale conferito loro dalla cittadinanza tutta. "Muoviamoci insieme per la collettività, ciascun per quello che può e il cui ruolo chiama a fare", conclude.

Il consiglio comunale di Teramo ha tenuto un minuto di silenzio per la scomparsa di Silvio Berlusconi

