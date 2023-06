PINETO/ RUGGIERO DI FDI PINETO CANDIDATO SINDACO DI CENTRO DESTRA

Sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo in questi casi) che alcune voci provenienti da Fratelli d’Italia di Pineto darebbero quale candidato sindaco Domenico Ruggiero, alias Mimmo, attuale membro del CdA dell'Area Marina Protetta, ex rappresentante di Scelta Civica di Mario Monti, poi approdato alla Lega, poi a FdI. Ruggiero è stato più volte candidato alle elezioni comunali passate, ma, voti alla mano, non è mai riuscito ad essere eletto in consiglio comunale e dunque non ha mai rivestito neppure il ruolo di consigliere comunale. Rumors nell'ambito del centro destra ci dicono che si sta lavorando affinché tutta la coalizione (inteso ciò tanto i partiti che li compongono, che i movimenti civici che da sempre ne fanno parte) sia unito, su di un programma ed una figura, quella del candidato sindaco che possa adeguatamente rappresentare tutti. Ma Mimmo Ruggiero è dunque la ipotetica scelta dall’intera coalizione? Nessuno al riguardo si esprime, se non dicendo che non vi sono preclusioni per nessuno, ma è ovvio che la persona che si andrà a scegliere dovrà essere una che riscuote il consenso nell'ambito dell'intero centro destra, che sia garante di unità e che abbia esperienza amministrativa e/o professionale che possa renderlo l'uomo (o la donna) giusto al momento giusto. “Ciò” ci piega uno degli uomini vicini al gruppo che sta lavorando sulle prossime amministrative “affinché si possa essere uniti, appetibili e maggiormente attrattivi, nei confronti del mondo moderato e centrista (che a Pineto è fortemente rappresentato) per poter ampliare i confini ed aprire una interlocuzione anche con altre formazioni politiche e civiche. Il progetto di rinnovamento della città non può che passare per una comune presa di responsabilità che induca tutti i rappresentanti di centro destra ad evitare fughe in avanti, prese di posizione di principio ed autoreferenziali, poiché è necessario stare tutti uniti su di un progetto unitario, ambizioso e soprattutto vincente”. Per questo, dunque, è necessaria una figura (interna o esterna alla politica) che impersonifichi, sia politicamente che professionalmente, queste fondamentali esigenze. Di certo, la figura che rappresenterà tutte queste anime sarà scelta da Pineto e i pinetesi e, va detto, non si accettano assolutamente imposizioni dall'alto, per intenderci dai vertici di partito.

MAURO DI CONCETTO