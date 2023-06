CAS FATTORIA CERRETO: CARDINALI (LEGA), GARANTIRE MAGGIOR SICUREZZA. PRONTA A SCRIVERE AL PREFETTO

Il consigliere regionale della Lega Simona Cardinali annuncia una richiesta formale alla Prefettura per mettere fine a disagi e difficoltà che vivono le famiglie residenti nei pressi del centro di accoglienza Fattoria Cerreto a Mosciano Sant’Angelo nonostante l'ordinanza di inabilità e inibizione del 26 maggio scorso.

"Non possono pagare i moscianesi i problemi del Cas, serve maggiore impegno e vicinanza delle istituzioni. Appena le famiglie mi hanno chiamata mi sono subito attivata e sarò in prima fila in sostegno dei residenti che non ce la fanno più". Così la consigliera regionale della Lega, Simona Cardinali, che non risparmia un appunto all'amministrazione comunale: "Il sindaco ha fatto molto bene nel disporre l'ordinanza per l'inabilità e inibizione dell'immobile, ma ciò non basta. Deve assolutamente potenziare la videosorveglianza, garantire l'illuminazione nel quartiere, che attualmente manca".