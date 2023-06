LUCA CORONA FESTEGGIA CON GLI AMICI IL RUOLO DI CAPOGRUPPO IN CONSIGLIO COMUNALE CON FDI, TIBERII MUGUGNA

Ha festeggiato, ieri sera, il ruolo di capogruppo di FDI in consiglio comunale, Luca Corona il più votato della lista con le sue 448 preferenze. Una circostanza che ha lasciato l'amaro in bocca a Pasquale Tiberii entrato con la surroga in consiglio, al posto di Raimondo Micheli che si è dimesso per candidarsi pro Marco Marsilio in Regione Abruzzo alle prossime elezioni del 2024. Forse Tiberii ambiva a ricoprire questo ruolo ma il suo partito ha deciso diversamente ed in base ai voti presi. Niente di più normale quindi. Tra gli ospiti invitati il Sindaco di Campli: Federico Agostinelli suo amico da sempre che si ricandiderà a primo cittadino della città farnese il prossimo anno: 2024.