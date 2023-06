NUOVE ENERGIE CHIAMA A RACCOLTA IL CENTRODESTRA PER CREARE UN NUOVO COORDINAMENTO POLITICO



riceviamo e pubblichiamo



L’associazione Nuove Energie comunica che ieri (giovedì 15 giugno 2023) si è tenuto un incontro politico/amministrativo delle forze di centrodestra, promosso dalla nostra Associazione al quale hanno aderito i rappresentanti di tutti i partiti e movimenti civici della coalizione. Tra gli altri erano presenti: il leader di Futuro In Paolo Gatti; i Consiglieri Comunali Franco Fracassa, Mario Cozzi e Berardo Rabbuffo; Rudy Di Stefano e Mara Di Domenicantonio di Fratelli d’Italia, Cristian Di Filippantonio e Giacomo Menegatti di Amo Te.

Nel corso dell’incontro l’Associazione si è presentata ufficialmente alle forze politiche con delle proposte chiare di indirizzo politico che sono state accolte con entusiasmo dai presenti. In particolar modo si è convenuto sulla necessità di creare un coordinamento politico delle forze di opposizione, allargato a movimenti come il nostro.

“Già l’aver riunito intorno un tavolo tutti i partiti della coalizione è di per sé una buona notizia.” Esordisce così il Presidente dell’Associazione Nuove Energie: Massimiliano Cacciatore, promotore dell’iniziativa. “Ringrazio tutti i partecipanti per la disponibilità e la collaborazione mostrata nei nostri confronti e sui temi trattati. La proposta emersa nel corso della riunione, di istituzionalizzare ed allargare il tavolo a movimenti politici che, come il nostro, intendono lavorare in maniera propositiva e collaborativa per la propria Città, è un bel passo in avanti in termini di compattezza e ritrovata unità”

Continua il Presidente: “Oggi si sono messe le basi per un coordinamento delle forze di centrodestra che lavori all’unisono per rilanciare l’attività politica, attraverso un’opposizione costruttiva e propositiva ma anche severa ove necessario. L’abbiamo fatto formulando già due atti concreti, una mozione ed una proposta di deliberazione, che saranno portati all’attenzione del Consiglio Comunale già dalla prossima seduta.”

Rudy Di Stefano, che dell’Associazione è l’ispiratore, si dichiara soddisfatto ed entusiasta del lavoro che si sta portando avanti insieme: “sorpreso positivamente dal lavoro fin qui prodotto da Nuove Energie e dall’atteggiamento collaborativo di tutti i partiti e movimenti di centrodestra.” Continua Di Stefano “proprio in questi giorni è venuto a mancare il Presidente Berlusconi che, tra le altre cose è stato il fondatore del centrodestra. Occasione questa utile per far tesoro dei suoi insegnamenti. Credo ci siano tutte le condizioni, anche alla luce dell’incontro odierno, per ripetere a Teramo quello che Berlusconi definì: <<la traversata nel deserto>>. Lavorare in maniera compatta, attenta, propositiva e ben organizzata, insieme ai cittadini per tutelare e rimettere al centro di ogni azione politica l’essere umano, con i suoi bisogni e necessità. Il centrodestra teramano deve rialzarsi ed avere l’ambizione di candidarsi - fin d’ora - ad essere la futura forza di Governo. Conclude Rudy Di Stefano “quello di oggi può essere considerato un primo importante passo. Ora bisogna dare continuità, concretezza e continuitàe al progetto proposto da Nuove Energie e condiviso con le forze alleate”.

Firmato

Il Direttivo di Nuove Energie