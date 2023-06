IL COMUNE ANNUNCIA LA GARA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE DI TERAMO

Il progetto di ristrutturazione e adeguamento del Teatro Comunale, che ieri mattina ha compiuto un leggero passo avanti con l’approvazione, da parte della Giunta, del progetto e con il quale si procederà alla gara per l’appalto integrato.

Il progetto, del valore complessivo di 10.746.736 euro, finanziato a valere sul PNRR e inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025 “si propone, grazie alla profonda ristrutturazione e riqualificazione insieme funzionale ed estetica della struttura esistente, quale monumento culturale della città”.

Nello specifico, il progetto prevede come principali interventi la ridefinizione del sistema di accesso da Corso San Giorgio; l’organizzazione del nuovo foyer in cui sono inseriti la biglietteria, il guardaroba e il bar; l’adeguamento normativo e funzionale della sala (platea e galleria); la ridefinizione del palcoscenico e del golfo mistico con i relativi spazi accessori; l’innalzamento della torre scenica con la nuova graticcia; l’installazione di un nuovo montacarichi e di ascensori per il pubblico e per gli artisti; l’implementazione dei locali di supporto ed accessori (camerini, cameroni, bagni, depositi).

“A questo insieme di interventi puntuali che declinano con forza anche visiva la valenza scenica degli spazi– spiega la relazione illustrativa - si aggiunge la ridefinizione dell’immagine architettonica del teatro in relazione con lo spazio urbanoe con il recente rifacimento di Corso San Giorgio, nella consapevolezza del carattere pubblico dell’intervento e della volontà progettuale di sviluppare, innovando, le connotazioni figurative esistenti ormai parte della memoria della collettività”.