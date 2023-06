FDI, CORONA E TIBERI: «ASSUMERE SUBITO NUOVI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE»

Il tavolo del comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica riunitosi in prefettura lo scorso 14 giugno costituisce uno snodo importante sulle tematiche della sicurezza, della videosorveglianza e della necessità di incrementare l’organico in seno alla polizia locale.

Il pacchetto di interventi imminenti illustrato dal Sindaco Gianguido D’Alberto al Prefetto Fabrizio Stelo suggerisce un rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza a partire dall’installazione di 15 nuove videocamere, dalla messa in atto di interventi di manutenzione in favore della sicurezza stradale e da una maggiore espansione ed efficienza dell’illuminazione pubblica.

Il Prefetto ha sottolineato come la “situazione dell’ordine pubblico nel capoluogo non desta particolari allarmi, ma tutto è migliorabile”.

Siamo convinti che la sicurezza e l’ordine pubblico rivestano una posizione prioritaria per la nostra Città e per i quartieri. La videosorveglianza (che ad esempio è completamente assente in alcuni punti strategici della città) è un intervento estremamente funzionale sia come deterrente ma anche come strumento capace di catturare immagini certe su eventuali responsabili di atti vandalici o reati.

L’esortazione del Prefetto all’amministrazione comunale per incrementare gli investimenti sull’ illuminazione pubblica rappresenta per noi un ulteriore punto di convergenza.

L’illuminazione è necessaria non solo nelle strade ma anche nei parchi che spesso diventano luoghi poco sicuri per la cittadinanza.

All’interno del consiglio comunale abbiamo più volte sottolineato queste criticità e sollecitato l’attuazione di misure programmatiche finalizzate a incrementare la sicurezza.

Infine auspichiamo che i tempi relativi alle nuove assunzioni in polizia locale siano davvero celeri come promesso.

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia

Luca Corona

Pasquale Tiberii