REGIONE/ PACE QUASI FATTA TRA D'ERAMO (LEGA) E MARSILIO CHE TROVA LA STRADA SPIANATA PER LA RICONFERMA ALLA PRESIDENZA, A SINISTRA, INVECE, SI DORME

E' pace quasi fatta quella tra il leader della Lega Luigi D'Eramo, il presidente della Regione: Marco Marsilio, Forza Italia e Fratelli D'Italia. Ieri sera si è tenuta l'attesa riunione pacificatrice tra le parti e a quanto pare, per ora è in atto un "volemose bene" (ma fino a quando?) per amore del centrodestra e della Regione Abruzzo. Al centro dell'accordo: mettere uno stop alla continua fuoriuscita dei leghisti che lasciano i salviniani per andare o ad accasarsi in FI o in FDI. Sarebbe questo il motivo delle tensioni tra le parti e non tanto la presidenza della Commissione sull'emergenza idrica che dovrebbe finire nelle mani dell'ex Cinque Stelle, Sara Marcozzi, ora passata a destra. E su questo argomento D'Eramo avrebbe spiegato che per lui va bene la Marcozzi ma avrebbe aggiunto il suo no alla presidenza della commissione. Il percorso è ben avviato per la riconferma alla presidenza della Regione di Marco Marsilio che dovrebbe trovare a questo punto la strada spianata in casa centrodestra tutto unito ma anche a sinistra dove il ritardo nella scelta di un candidato inizia a pesare tantissimo.

