ATRI/ PROSPERI FA RICORSO AL TAR E CHIEDE L'ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI

L'ex candidato sindaco della lista "Alleanza civica" Alfonso Prosperi ha presentato ufficialmente ricorso al Tar per chiedere l'annullamento delle elezioni amministrative ad Atri che hanno visto uno scarto a favore del primo cittadino Piergiorgio Ferretti di soli 11 voti.

Il ricorso è stato deciso non solo per il ristretto numero di voti di differenza tra i contendenti, ma soprattutto da attriti che si sono acuiti nella precedente consiliatura con Prosperi che ha fatto le pulci alla maggioranza, evidenziando inefficienze e mancanza di trasparenza nell'adozione di alcuni atti e delibere come il depotenziamento dei reparti dell'ospedale San Liberatore nel quale lavora come chirurgo, sottolineando di aver vissuto in prima persona le scelte dannose della Asl.