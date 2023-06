FOTO-VIDEO/DANNI SISMA - NEVE NELLE AREE INTERNE E RIPRISTINO IN SICUREZZA DEI PONTI: D'ANGELO CHIEDE A GUIDO CASTELLI FONDI IMPORTANTI PER IL RILANCIO DELLA MONTAGNA

Camillo D'Angelo presidente della Provincia di Teramo ha chiesto oggi, durante un vertice con il Commissario per la Ricostruzione Guido Castelli un finanziamento straordinario per le aree interne della provincia come Valle Castellana, Cortino e Torricella Sicura ma anche per altri comuni della nostra montagna.

«Una occasione proficua per aumentare i fiinanziamenti e per parlare della prossima decisione che aumenterà gli stanziamenti per il pubblico ma anche per il privato aggiungendo anche le riparazioni dei fondi come è accaduto con il progetto Next Appennino che ha prodotto riosultati importanti, la prossima settimana sarà importante per l'Abruzzo, per la ricostruzione pubblica e sarano stanziati tanti soldi, per questo dobbiamo mettere i comuni nelle condizioni di utilizzarli grazie anche all'arrivo del nuovo codice per gli appalti. Vogliamo stare vicini ai sindaci che sono i veri protagonisti della ricostruzione», ha puntualizzato durante il vertice in Provincia, Guido Castelli.

«Ringrazio il commissario Castelli per l'interlocuzione di questa mattina che è stata molto proficua. I danni dovuti al sisma e alla neve e i dissesti idrogeologici nonchè le condizioni dei ponti che devono essere messi in sicurezza in molte zone della nostra provincia e il divario tra la montagna e la costa che deve essere accorciato sono stati al centro dell'incontro, per questo abbaimo chiesto un finanziamento straordinario per le aree interne», ha dichiarato il Presidente della Provincia Camillo D'Angelo.

All'incontro erano presenti diversi sindaci tra i quali quelli di Cortino e Torricella ma anche il responsabile regionale dell'Usr Rivera.

ASCOLTA QUI CAMILLO D'ANGELO E GUIDO CASTELLI