ECCO PERCHE' ALLEANZA CIVICA FA RICORSO AL TAR: "PER FARE CHIAREZZE SULLE SCORSE ELEZIONI DI ATRI»

Come già anticipato nel corso della seduta di insediamento del Consiglio Comunale, i nostri legali, nei giorni scorsi, hanno provveduto a depositare presso il TAR per l’Abruzzo il ricorso per l’annullamento delle operazioni elettorali delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio u.s.

Un atto dovuto verso l’intera Città alla luce del risultato elettorale che, ricordiamo, ha visto uno scarto di soli 11 voti.

Sin dalle prime ore dalla conclusione delle operazioni di scrutinio, abbiamo avvertito che fosse necessario fare chiarezza, considerato il clima in cui si sono svolte le elezioni, ma sono state soprattutto le sollecitazioni e le richieste da parte dei cittadini a rafforzare le nostre convinzioni di procedere in tal senso.

Non si tratta, come ci ha suggerito il Sindaco, persino scomodando Abraham Lincoln, di non accettare la sconfitta. Tutt’altro. Fare chiarezza, accertare la regolarità del voto e delle operazioni di scrutinio è una prerogativa che non ha colore politico, ma risponde unicamente al dovere di trasparenza e accertamento della verità.

D’altronde, è interesse anche della stessa attuale amministrazione, fugare ogni dubbio per poter amministrare la Città con maggiore serenità.



Alleanza Civica