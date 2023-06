VIDEO / “LASCIARE LA LEGA?” LA VERÌ NON CONFERMA…MA NON SMENTISCE

“Lei sta lasciando la Lega?”. “Per ora io penso solo a fare il mio lavoro”. Non conferma, ma non smentisce la sua discesa dal Carroccio, l’assessore regionale Nicoletta Verì, rispondendo alla domanda di CERTASTAMPA sul suo futuro politico. I rumors che, da qualche settimana, la danno in procinto di passare a Fratelli d’Italia, così come il collega di Giunta regionale, Campitelli, restano senza smentita: “per ora penso solof al mio lavoro”. Per ora, appunto. Chi invece si sa già che lascerà per Fdi è l'assessore Campitelli.



