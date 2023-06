VIDEO/ ITALIA VIVA A MARSILIO: «LA STAZIONE FERROVIARIA DI MARTINSICURO, PER LA REGIONE, E' UNA FERMATA CHE NON C'E'»

Il gruppo provinciale di Italia Viva Teramoguidato dal segretario provinciale Luciano Monticellied il responsabile di Italia Viva MartinsicuroDante Chicchi,hanno registrato nei giorni scorsi un video denuncia, presso la stazione ferroviaria di Martinsicuro, sulla drammatica situazione che vive la fermata.

Solo 8 sono i treni che fermano a Martinsicuro nei giorni feriali, nonostante è in vigore dal 13 giugno il nuovo orario estivo ferroviario. In sostanza nel passaggio dall’orario invernale a quello estivo, nulla è cambiato nella programmazione delle fermate dei treni che vi transitano.

Per fornire un parametro di raffronto, nelle limitrofe stazioni di Alba Adriatica e Tortoreto ci sono ben 40 treni regionali che vi fermano, mentre nelle stazioni della direttrice Teramo – Giulianova – Pescara arriviamo a contare fino a 60 fermatedei treni locali.

La fermata di Martinsicuro, quindi, somiglia tanto ad una cattedrale nel deserto o ad una “stazione abbandonata” del vecchio West.

Con questi risibili numeri, la nuova e da poco inaugurata stazione truentina, non svolge, quindi,la propria mission. Non fungendo da collegamento tra le città della costa, non riduce il trafficoe quindi non migliora la sicurezza stradale; non svolge alcun servizioutile ai pendolari, agli studenti e ailavoratori; non aiuta la Città di Martinsicuro a migliorare la propria attrattività turistica.

Sottolineiamo, inoltre, che nella Stazione di Martinsicuro non ferma nessun treno della Società TUA della tratta Lanciano – Pescara / Pescara- San Benedetto.

Italia Viva, inoltre, chiede anche di valutarel’implementazione di una linea che da Teramo, giunga a Giulianova per poi proseguire verso nord e quindi transitare per Martinsicuro ed arrivare fino a San Benedetto.

Questa situazione non è accettabile, una fermata a norma, accessibile ai disabili, costata alcuni milioni di euro, è stata completamente abbandonata dalla Regione Abruzzo che ha deciso in sostanza di non valorizzarla non facendola “vivere”.

Il responsabile di Italia Viva Martinsicuro Dante Chicchi,scriverà al Sindaco di Martinsicuro affinché si adoperi e si attivi presso Trenitalia, TUA e Regione Abruzzoper aumentare il numero delle fermate nell'impianto di Martinsicuro e potenziare quest'opera molto importante che riteniamo strategica per lo sviluppo del territorio. E' quantol sostengono: Luciano Monticelli – Segretario Provinciale Italia Viva e Dante Chicchi – Responsabile Italia Viva Martinsicuro.

QUI IL VIDEO CON L'INTERVISTA