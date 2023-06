CONTROGUERRA / COMINCIATI GLI INCONTRI DI ITALIA VIVA, IERI SERA OSPITE IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Ieri sera, pressa la sala Consiliare di Controguerra, è iniziato il ciclo di incontri programmato dal Coordinamento di Italia Viva – Val Vibrata con l’intento di stimolare la discussione pubblica sui temi di maggiore interesse per il comprensorio vibratiano.

Diversi sono stati i temi posti all’attenzione del Presidente della Provincia Camillo D’Angelo che Italia Viva Val-Vibrata reputa di grande importanza per la vallata.

Gli interventi hanno avuto, come filo conduttore, l’importante Storia industriale del territorio vibratiano ed il grande senso di appartenenza a questa zona.

Abbiamo discusso di Sanità, del declassamento e del depotenziamento subito in questi anni dall’Ospedale di Sant’Omero e della Mobilità Passiva. Ci siamo confrontati sulla viabilità con particolare attenzione alle provinciali del Salinello e del Tronto. Abbiamo parlato dei progetti del PNRR della Provincia che hanno ricadute sul territorio vibratiano analizzandone numeri e dati. Abbiamo provato, infine, a stimolare il Presidente D’Angelo sul ruolo politico, e non solo, che la Provincia a nostro avviso deve recuperare.

Il Presidente D’Angelo non si è affatto sottratto al confronto, per alcuni tratti anche acceso, dimostrando sempre di avere la giusta consapevolezza “dell’importante ruolo che la Val Vibrata, terra di confine, deve avere all’interno della Provincia di Teramo”.

Il dibattito, a cui hanno preso parte tanti cittadini arrivati da tutta la vallata, è stato moderato dal coordinatore di Italia Viva Val-Vibrata Emilio Di Biase.

Pensiamo che da troppo tempo in Val Vibrata ci sia una grande assente: la Politica. Questa vallata ha un disperato bisogno di recuperare una dimensione progettuale e strategica che sola la Politica, con il suo sguardo lungo, è in grado di dargli. Ciò che ha consentito di vivere stagioni di benessere diffuso è frutto di scelte compiute decenni fa da chi, attraverso gli strumenti della partecipazione, ha progettato il Futuro.

Con questa serie di incontri vogliamo contrastare quello che potremmo definire il “declino silenzioso” della Vallata.

Nel prossimo appuntamento, prima della pausa estiva, discuteremo di Sanità.

Coordinamento Italia Viva Val-Vibrata