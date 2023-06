SANDRO MARIANI ED EMILIANO DI MATTEO CHIEDONO FONDI A PIOGGIA PER LA NOTTE DELLE PAURE E PER SANT'OMERO A 4 ZAMPE ED E' POLEMICA CON I CINQUESTELLE

Tornano i fondi a pioggia in Regione Abruzzo e due fanno discutere: una la firma Sandro Mariani e l'altro Emiliano Di Matteo. Vediamo di cosa si parla e perchè si tenterà di farle passare nel prossimo consiglio regionale.

La prima è a firma Sandro Mariani che dovrebbe portare nelle casse dell'associazione di Valle Castellana che organizza la Notte delle Paure, 15 mila euro e la seconda di Emiliano Di Matteo che ha chiesto 5 mila euro per Sant'Omero a 4 Zampe.

Richieste che dividono e faranno discutere il consiglio di martedi all'Aquila per i fondi a pioggia che ovviamente non sono stati chiesti solo dai consiglieri teramani ma anche da altri in altre zone dell'Abruzzo ma noi parliamo, oggi, dei "panni nostri". Oggetto di consiglio sempre la solita sesta commissione a presidenza Sara Marcozzi.