VIDEO-FOTO/ ELEZIONI, PRESENTATO IL PROGETTO "PINETO RIPARTE DA TE", CON ITALIA VIVA E TANTO CENTRODESTRA, MASSIMINA ERASMI CANDIDATA A SINDACO?

Con netto anticipo, lasciando gli avversari a bocca aperta, il gruppo molto esteso dei centristi di Pineto partono per il lungo cammino verso le amministrative della prossima primavera. Il progetto si chiama “Pineto riparte da te”, non sembra voglia avere marcati colori politici, ma crescere esponenzialmente e poi stabilizzarsi sul territorio come lista civica pronta ad accogliere un ampio bacino di voti da destra a sinistra. Dunque, era questa l’emblematica “P” stilizzata apparsa per le vie del centro e della periferia. Ma chi c’è, per ora, dietro questo ambizioso progetto? Sicuramente tutto il gruppo di Italia Viva uscito dalla maggioranza, dunque Massimina Erasmi, Marina Ruggieri, Claudio Mongia e Marco Giampietro, i 4 consiglieri comunali, saltati da tempo dalla maggioranza all’opposizione, unitamente alle cosiddette colonne del gruppo: Luciano Monticelli, responsabile provinciale del gruppo, nonché ex sindaco per due mandati, e Cleto Pallini, anch’egli più volte assessore e vicesindaco nelle giunte di Monticelli e Verrocchio. Nell’incontro di presentazione, svoltosi ieri presso il ristorante Grani e Braci, c’era però anche tanto centro destra. Si sono intravisti infatti, i leader ed i personaggi di spicco dei due gruppi di centro destra, che gareggiarono le scorse comunali contro, nonché tantissimi personaggi di spicco del paese ed anche del PD, una volta vicini al gruppo di maggioranza di Verrocchio. “Abbiamo l’intenzione di fare centro” spiega orgogliosamente Marco Giampietro agli oltre 160 intervenuti all’incontro “Da oggi parte una capillare operazione di sondaggio del territorio e saranno proprio gli abitanti ad indicarci, di persona, per mail o whatsapp, le vere problematiche di ogni parte del nostro territorio ed i rappresentanti che intenderanno correre per la prossima sfida elettorale”. Insomma, un progetto che ha tutto il profumo di quella democrazia partecipativa, tanto enunciata e promessa, ma mai attuata dall’attuale giunta. Si apre dunque, un anno prima la strutturazione del programma del potente gruppo moderato. Un gruppo, come detto prima, che ha l’intenzione di spaziare da destra a sinistra raggruppando interessi e voglia di fare in comune, volti a far ripartire la difficile situazione in cui versa il paese. Una cittadina Pineto, che, come enuncia Monticelli, per via di scelte politiche errate ha perso demograficamente tanto e continua a denotare il segno negativo in tema di presenze turistiche. “Noi stasera non siamo qui per criticare” precisa nel suo intervento Massimina Erasmi, “Siamo qui per raccogliere idee, per raccogliere la vostra partecipazione, i vostri pensieri. Se non ci crediamo noi che viviamo ed operiamo sul territorio di Pineto, chi ci dovrà credere? Dobbiamo iniziare a ridare speranza e prospettive ai giovani, che oggi purtroppo evadono prima per lo studio e poi, in molti casi, non tornano più”. Insomma, un’iniziativa che, dopo anni di lungo stallo, non ha il solito sapore propagandistico del momento, ma che vuole, come accaduto già in altri paesi, costruire un dettagliato programma elettorale con la gente. Un programma, come precisa il vulcanico Luciano Monticelli, che si scriverà non in camera caritatis per fare effetto, ma con la gente per tentare di ridare una spinta al commercio, al turismo, ai lavori pubblici, all’istruzione ed all’urbanistica. Di certo, la maggioranza e certe parti del centro destra non si aspettavano una così netta e decisa risposta dell’area centrista per la prossima corsa elettorale. Tanto entusiasmo dunque ieri, che avrebbe, stante a quanto sostengono i promotori di Pineto riparte, l’intento di spazzare il dilagante odio e disprezzo dei cittadini per la politica locale, dopo troppi anni di stallo in tutti i settori, da quello industriale, a quello commerciale o turistico. Questi sono comunque i contatti ufficiali del progetto: Tel. +39 388 43 94 659; Whatsapp https://wa.me/393884394659; Mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; sito:www.pinetoripartedate.org

ASCOLTA QUI MONTICELLI E LA ERASMI

Servizio di: Mauro Di Concetto