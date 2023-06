NASCE LA SEDE TERAMANA DELL’ASSOCIAZIONE GUIDO CARLI, PIERLUIGI CIOCCA OSPITE D’ONORE DELL’EVENTO

S’inaugura giovedì 29 giugno a Teramo, la sede locale dell’Associazione di cultura economica e politica “Guido Carli”. Un’assoluzione che si propone, oltre allo studio della figura dello stesso Carli, anche di incoraggiare una politica economica orientata allo sviluppo armonioso ed equilibrato dell'Italia, anche in relazione al contesto europeo e mondiale. Un’attività che di sostanzia nel formulare proposte volte a ridare voce alle "forze vive" del Paese, allo scopo di rilanciare reddito e occupazione e riattivare il dinamismo sociale per offrire una nuova visione di futuro agli italiani, in particolare ai giovani.

Un ruolo propulsivo, dunque, che l’associazione Carli a Teramo declinerà organizzandoconferenze, convegni, seminari formativi e dibattiti sui principali temi di attualità economica e politica, ma anche elaborando analisi e proposte attraverso specifici Tavoli di Lavoro, con l'obiettivo di favorire il progresso culturale, economico e sociale del Paese, perseguendo altresì l'inclusione e la sostenibilità. A tenere idealmente a battesimo la nascita dell’associazione, sarà Pierluigi Ciocca, banchiere ed economista, oltre che vicedirettore generale della Banca d’Italia dal 1995 al 2006, che nell’occasione presenterà il suo libro: “La Banca d’Italia. Una istituzione speciale”. In particolare, Ciocca,, ripercorrerà le vicende socioeconomiche del nostro Paese dal dopoguerra a oggi e condividerà con i nostri invitati la sua visione sullo stato e sulle prospettive dell’economia italiana. L’evento si terrà giovedì 29 giugno a Teramo, alle ore 17.00 Sala Rossa della Banca Popolare di BariGruppo Medio Credito Centrale, in Corso San Giorgio 40.