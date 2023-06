FORZA ITALIA, GASPARRI A TERAMO PER ACCOGLIERE EMILIANO DI MATTEO: “IL NOSTRO PARTITO È IN CONTINUA CRESCITA”

“La proposta politica di Forza Italia continua ad essere fortemente attrattiva su tutto il territorio abruzzese. Oggi, nella giornata dedicata al tesseramento, alla presenza del Sen. Maurizio Gasparri, il Consigliere regionale Emiliano Di Matteo (nella foto) ha ufficializzato il suo ingresso in Forza Italia. Una squadra che cresce giorno dopo giorno e si rafforza sempre di più. La conferma di un trend positivo che, sono sicuro, continuerà nei prossimi mesi, anche in vista della prossima campagna elettorale per le elezioni regionali in Abruzzo”. Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, on. Nazario Pagano.