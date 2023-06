RACCOLTA FIRME DI FDI SULLA MATERNITA' SURROGATA

Si è svolta a Campli la raccolta firme per l’iniziativa Nazionale di Fratelli D'Italia contro la mercificazione della medicina riproduttiva. Presenti il consigliere Regionale Marco Cipolletti la coordinatrice Provinciale Marilena Rossi il consigliere Comunale di Campli Pietro Adriani. Il primo dei due appuntamenti ha visto in concomitanza del mercato domenicale tanti cittadini avvicinarsi per dire no alla maternità surrogata, ad un abuso biologico della donna, ad una donazione incontrollata di ovociti. In tanti contro la selezione controllata del sesso del nascituro, contro un mercato fuori controllo che non tiene conto dell'etica umana. Molti gli spunti nel confronto con i cittadini. Il più importante tra i quali la sburocratizzazione del percorso delle adozioni,la protezione per le persone fragili che pur volendo abortire decidono coraggiosamente di portare a termine la gravidanza. Donne che devono essere aiutate ed assistite con una semplificazione delle adozioni certa e protetta. Il circolo FDi Farnese presenterà alla direzione provinciale un documento di riflessione da sottoporre all'attenzione del regionale e nazionale che potrà essere un valido aiuto in un confronto parlamentare più ampio dove si deve tenere conto delle coppie che desiderano adottare.

Si replicherà Sabato prossimo primo luglio dalle ore 15 presso S. Onofrio di Campli dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso Piazza Santa Maria delle Vittorie.