VIDEO/ PRESENTATO IL NUOVO SEGRETARIO REGIONALE DEL PD MARINELLI CHE ATTACCA MARSILIO: « 4 ANNI IN REGIONE SENZA PROGRAMMAZIONE E CON NESSUNA VISIONE»

Investire sul diritto allo studio, sulla sanità, sulla parità di genere e sulle infrastrutture riuscendo così a coniugare dentro la stessa sfera diritti sociali, civili e diritti ambientali. Sono questi gli obiettivi principali del prossimo Segretario Regionale del Partito Democratico, Daniele Marinelli, dichiarati oggi in conferenza stampa a Pescara presso il Consiglio Regionale Abruzzo.

Sono stati quattro anni persi quelli di Marsilio, come afferma il nuovo Segretario Regionale del PD Daniele Marinelli. “Quattro anni con poca programmazione, poco spirito riformatore, nessuna visione e soprattutto risultati molto negativi per gli abruzzesi” sottolinea Marinelli dichiarando che il prossimo obiettivo del PD è quello di lavorare per costruire una coalizione larga, democratica e progressista che crei la possibilità di conquistare il governo della Regione e ridare fiducia e speranza all’Abruzzo.”

Il tema della salute occupa il primo posto, con l’intento di garantire una sanità pubblica di qualità non solo a chi è ricco e ha la possibilità di spostarsi in un’altra Regione per ottenere cure adeguate. Si partirà dunque da nuovi investimenti e dal potenziamento dei servizi. Tra le novità l’intento inoltre di introdurre una legge regionale contro la violenza sulle donne e combattere così le percentuali di violenza domestica che sono, purtroppo, in crescita.

Il Segretario uscente, Michele Fina, tiene a rassicurare che tutto il lavoro svolto non sarà messo da parte e che “questa conferenza stampa ha l’obiettivo di far sapere che noi ci siamo, siamo in grado di fare un passo in avanti e di farlo soprattutto insieme”.

E adesso il PD si prepara per la sua sfida principale: le elezioni regionali del marzo 2024 con Marsilio pronto a ricandidarsi.

ASCOLTA QUI IL NEO SEGRETARIO REGIONALE MARINELLI E L'ON. FINA

SERVIZIO DI: Ilaria Orsini