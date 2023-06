C'E' ANCHE L'ABRUZZO E LA PROVINCIA DI TERAMO A "FENIX", LA FESTA DEI GIOVANI DI FDI

"Lo chiameremo futuro: coordinate per portare in alto l'Italia": con questo titolo a Roma, al laghetto dell'Eur dal 29 giugno al 2 luglio, si svolgerà la nuova edizione di Fenix, la festa di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Molti i ministri e le figure istituzionali attese all'evento, assente per il momento dal programma ufficiale la presidente del Consiglio e leader del partito: "Giorgia Meloni l'abbiamo invitata, è sempre la benvenuta ma in quei giorni c'è il Consiglio europeo, se avrà possibilità di presenza compatibili con la sua agenda ne saremo molto felici", ha spiegato Fabio Roscani, presidente di Gn, nel corso di una conferenza stampa al Senato per l'illustrazione dei contenuti dell'iniziativa.



"E' importante che i nostri ragazzi si esercitino in feste e

iniziative di questo genere. Tanto si è raccontato della

generazione Atreju, se cresce una generazione Fenix ne siamo

felici e orgogliosi", ha affermato Giovanni Donzelli, deputato e

responsabile organizzazione di FdI. Donzelli ha rivendicato come

il suo partito sia "pronto al confronto con i ragazzi ma anche

con chi ha idee, tradizioni, opinioni diverse dalle nostre. Non

abbiamo mai temuto il confronto. Questa è una iniziativa che può

dimostrare anche che si può voler parlare di futuro, cambiare il

mondo, colorare la politica senza imbrattare i muri e senza atti

vandalici", ha aggiunto. Il tema della contrapposizione con gli

ultra ambientalisti di Ultima Generazione è stato ripreso da

Stefano Cavedagna, componente dell'ufficio di presidenza di Gn:

"Noi ci definiamo la migliore opposizione a Ultima Generazione,

che ha imbrattato questo palazzo", ha rivendicato, citando

l'impegno della sua organizzazione in occasione dei soccorsi per

la recente alluvione in Emilia Romagna: "Noi ci rimbocchiamo le

maniche e non imbrattiamo palazzi".



In apertura della festa, giovedì 29 giugno, ci sarà per un saluto

istituzionale il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, presenza che,

ha spiegato Roscani, "è motivo di orgoglio, un attestato di stima

da parte sua o comunque incoraggiamento per l'impegno giovanile

in politica". Mentre per Chiara La Porta, altra componente

dell'ufficio di presidenza di Gn, l'intervento del primo

cittadino "denota una voglia di dibattito trasversale nella

capitale". Nella stessa giornata inaugurale si segnala

l'intervista di Pietro Senaldi (Libero) al presidente del Senato,

Ignazio La Russa. L'evento porta il titolo "La fiaccola infinita"

e sarà introdotto dal più giovane tesserato di Gioventù

nazionale. A seguire un dibattito su famiglia e natalità con la

ministra Eugenia Roccella.



Tra le presenze di maggiore rilievo che si alterneranno sul palco

dei dibattiti della festa si segnalano venerdì 30 i ministri

Nello Musumeci (Mare e Protezione Civile), Gilberto Pichetto

Fratin (Ambiente e sicurezza energetica) che prenderà parte a una

discussione che si intitola non casualmente "non siamo l'ultima

generazione", Giuseppe Valditara e Annamaria Bernini,

(rispettivamente Istruzione e Università); nella giornata di

sabato Raffaele Fitto (Affari europei, Pnrr); infine in quella

conclusiva di domenica 2 giugno Francesco Lollobrigida

(Agricoltura), Gennaro Sangiuliano (Cultura), Gido Crosetto

(Difesa). Mentre la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in

questi giorni al centro di polemiche politiche per effetto di

inchieste giornalistiche che l'hanno chiamata in causa per le sue

attività imprenditoriali, "potrebbe intervenire da remoto, ha

impegni concomitanti, ci farà sapere", ha precisato Roscani

rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della

conferenza stampa.



Fra le figure istituzionali le cui presenze sono disseminate

lungo il programma quasi a testimoniare la forza elettorale

guadagnata dal partito in questi ultimi anni, la presidente della

commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, il

vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, i presidenti della

Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e delle Marche, Francesco

Acquaroli.