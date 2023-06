VIDEO / SALTA IL CONSIGLIO COMUNALE E… UNA PEC SBAGLIATA … CI COSTA 2000 EURO



L’unico dato certo, nella totale incertezza che sembra regnare sul Gianguidobis, è che oggi pomeriggio abbiamo speso, più o meno, tra gettoni e spesa varie, duemila euro. Noi cittadini, per un Consiglio “inutile”, durato tre minuti di seduta vera e un’oretta di discussioni “a margine” abbiamo speso duemila euro. Il “caso” del giorno è una pec, quella della convocazione alla consigliera Caterina Peovvisiero, che non è arrivata. E nessuno in Comune se ne è accorto, benché - crediamo - la pec dia ampie segnalazioni di errore in caso di mancata consegna. Tant’è. Il Consiglio si apre col presidente Melarangelo che, dopo l’appello, segnala il problema e convoca la capigruppo (VIDEO). Venti minuti dopo rientrano tutti e sul tavolo della presidenza compaiono atti, codici, statutu… si cerca di capire come fare, se rinviare alla seconda convocazione o se rinviare del tutto e rifare tutte da capo le convocazioni, cinque giorni prima del prossimo Consiglio. Si discute, poi si decide di rifare l’appello e la maggioranza se ne va in corridoio (VIDEO)… manca il numero legale. Giornata inutile, c’erano le nomine delle commissioni, ma salta tutto. Solo tempo perso… e si allungano anche i tempi del conto consuntivo. Intanto, scriviamo già una prima spesa su quello del 2023: duemila euro. Spesi oggi. Inutilmente. Prossimo consiglio comunale il 28 giugno alle ore 9 in seconda convocazione.



