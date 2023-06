VIDEO / L’OPPOSIZIONE: “LA FORMA È SOSTANZA, QUESTA MAGGIORANZA PECCA DI ANTIDEMOCRATICITÀ”



La forma è sostanza… in politica bisogna rispettare anche la forma…”. La minoranza, appena saltato il Consiglio Comunale, improvvisa una conferenza stampa e attacca la maggioranza sulla mancata convocazione giunta alla Provvisiero, che peraltro non sarebbe l’unica (anche D’Egidio sembra abbia avuto problemi). Secondo l’Opposizione, non sarebbe valida la seconda convocazione, prevista per mercoledì, e accusa la maggioranza di antidemocraticità

ASCOLTA QUI LA PROTESTA DELL’OPPOSIZIONE