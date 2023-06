VIDEO / IL SINDACO: “MINORANZA SENZA CONTENUTI, CONSIGLIO SALTATO PER COLPA DELLA PROVVISIERO”

"È colpa della Provvisiero, sapeva benissimo di questa convocazione, anzi: ha chiesto lei che di facesse di pomeriggio, e poi strumentalizza una pec, che non le è arrivata per un suo errore, visto che ha sbagliato a comunicarla”. Pochi minuti dopo la minoranza, parla anche la maggioranza (che è miracolosamente ricomparsa dopo la “fuga” per far cadere il numero legale), e lo fa per bocca del Sindaco D’Alberto, che respinge le accuse di antidemocraticità e anzi: accusa l’opposizione di una strumentalizzazione fine a sé stessa, per “manifesta mancanza di contenuti politici”.

Interviene anche il Presidente Melarangelo: “abbiamo garantito il rispetto delle regole e si va in seconda convocazione, siamo agli inizi della consiliatura, dobbiamo pensare tutti alla città “

ASCOLTA QUI IL SINDACO E MELARANGELO