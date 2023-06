REGIONE MOLISE: BERNINI "VITTORIA BELLISSIMA, LA DEDICHIAMO A BERLUSCONI", VINCE IL CENTRODESTRA

"Avevo pronosticato ad alcuni colleghi dell’opposizione l’entità del risultato in Molise con la vittoria del centrodestra. Ci fa piacere lo straordinario risultato della coalizione targata Francesco Roberti al quale rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro e auspichiamo, a questo punto, che anche in Abruzzo ci sia la stessa colazione perdente del M5S e del Pd che tanto porta, evidentemente, bene al centrodestra. Così, in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia.

"Una vittoria bellissima, che dedichiamo al nostro Presidente Silvio Berlusconi e che ci rende orgogliosi della nostra storia. Lavoro, competenza, entusiasmo: è questa la nostra eredità ed è su queste basi che vogliamo costruire il nostro futuro. Complimenti al nuovo presidente della regione

Molise, Francesco Roberti. Andiamo avanti uniti, andiamo avanti insieme, pronti a raggiungere nuovi importanti traguardi come questo". Lo scrive su Twitter Anna Maria Bernini, vicecoordinatrice di Forza Italia e ministro dell'Università e della Ricerca.

"La netta vittoria anche alle regionali in Molise, con l'elezione del presidente Francesco Roberti, conferma ancora una volta la luna di miele che sta vivendo la coalizione di centrodestra, che governa ben 16 regioni italiane. Il quadro generale rispecchia l'alto gradimento di consensi che sta ottenendo il governo Meloni in tutta la Nazione. Un pensiero oggi va anche a Silvio Berlusconi che avrebbe esultato insieme a noi. I cittadini hanno premiato, ancora una volta, la coerenza e la responsabilita' con cui il centrodestra sta portando avanti il proprio lavoro, anche alla luce delle esigenze e delle

istanze che provengono dai territori. Questo ennesimo attestato di stima rafforza ulteriormente la coalizione e ci spinge a proseguire in maniera convinta in questa direzione. Per la sinistra un'altra batosta, l'ennesima". Cosi' in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.