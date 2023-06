FOTO/ NUOVE POLEMICHE SULLE POTATURE SUL TORRENTE CALVANO A PINETO

Si torna a parlare delle potature e dello sfalcio del canneto sul torrente Calvano. L’appalto, del marzo scorso ecostato alle casse comunali circa 50mila euro, ha mosso già numerose polemiche. Ma non finisce qui. Ieri un gruppo di abitanti del quartiere Borgo Santa Maria ci ha inviato una nuova fotosegnalazione circa stato di degrado vegetativo nell’area verde che circonda la scuola del quartiere, il parco e grossa parte dell’abitato prospicente la sponda dl torrente. A quanto pare, infatti, la ditta che avrebbe con un apposito trincia tutto pulito le aree, non ha interessato molte aree ritenute di interesse abitativo. “È rimasta una vegetazione altissima in prossimità della scuola e vicino alle abitazioni” ci spiega Bruno Finocchio, in passato assessore del comune di Pineto “Molti residenti hanno ripulito da soli le aree prospicienti i loro. Ci siamo fatti un giro con alcuni residenti e la situazione non è bella per niente. Mi chiedo a cosa sia servito impegnare questa somma per non garantire un ambiente pulito e sicuro a molti residenti del quartiere”. Di certo giunta e Comune, dal canto loro, hanno accusato il colpo e mettono in cantiere nuove spese per provvedere alla pulizia e sfalcio di varie aree, tra cui pulizia del fosso e dei canali presenti in Borgo S. Maria con mezzo meccanico, sfalcio erba strada comunale adiacente camping International presso area Torre Cerrano e pulizia di sterpaglie ed estirpazione di radici con mezzi meccanici presso la ex scuola elementare di Mutignano. Altri 12mila euro saranno impiegati dunque per le pulizie con mezzi e uomini esterni al comune, dato che “l’ente” come riportato nella determina “non riesce a provvedere ad effettuare tali lavori con proprio mezzi e personale”. Ci si chiede come mai si arriva sempre più spesso a queste situazioni di emergenza, dove di sovente si deve ricorrere a ditte esterne che danno ausilio in quelle che sarebbero ritenute ordinarie operazioni di manutenzione del verde.

Mauro Di Concetto