RICOSTRUZIONE – ALTITONANTE: “UNICA COLPA AVER SBLOCCATO E INIZIATO LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2009”

“Evitiamo di commentare le fake news, che qualcuno continua a scrivere. Sarebbe come rispondere all’affermazione che ‘GLI ASINI VOLANO’.

Oggi, però, si mettono in dubbio le somme di Bilancio del Sisma 2009. Queste sono affermazioni gravissime, false e gratuite: inaccettabile! L’Ente sporgerà querela, perché mettono in dubbio la trasparenza e il lavoro dei nostri Uffici”. Lo annuncia il sindaco di Montorio al Vomano, Fabio Altitonante.

“Comprendiamo il disagio di coloro che hanno sempre lasciato i conti del Comune in rosso e oggi devono spiegare ai cittadini che per la prima volta il Rendiconto del nostro Comune è in avanzo.

Ribadiamo che nessun cantiere è fermo. Ci sono alcuni cantieri che stanno ritardando l’inizio perché hanno richiesto il Superbonus 110% o l’integrazione di fondi Sisma 2016 per danni aggiuntivi.

Ripetiamo poi che il Comune di Montorio non è più un bancomat di pochi. Per questa ragione gli Uffici fanno i controlli necessari.

Facciamo un esempio. C’è un aggregato/rudere abbandonato da decenni, fuori Montorio capoluogo, inserito nel piano di ricostruzione. Perché?

A noi non interessano i motivi per cui passate amministrazioni abbiano fatto una scelta piuttosto che un’altra, ma vogliamo accertare che queste decisioni siano legittime. Stiamo parlando di una concessione di contributo pubblico di circa 2,6 milioni di euro, non sono spiccioli.

Sappiamo che gli interessi interni ed esterni sul Sisma 2009 possono essere molteplici, ci mancherebbe, l’essenziale è che siano trasparenti e, per questo, continueremo a fare i controlli.

A Montorio, tra l’altro, succedono anche eventi stravaganti: una Commissione Bilancio, che avrebbe dovuto essere sul Rendiconto, è stata convocata sul capitolo di spesa del Sisma 2009. Perché?

Da parte nostra una certezza: nessun euro dei cittadini sarà utilizzato in modo non corretto e non trasparente”.