REGIONE, IL CENTRODESTRA SI AVVIA A RIVINCERE IN REGIONE, CAOS PD-M5S DOPO LA BATOSTA IN MOLISE ED IN CONSIGLIO SI ISTITUISCE LA LEGGE PER FINANZIARE IL PREMIO PIGRO

Niente da fare per la donna di centrodestra: Sara Marcozzi. Ancora non c'è stata la fumata bianca sulla presidenza della commissione dedicata al servizio idrico integrato e ai cambiamenti climatici in Regione Abruzzo. Il periodo di idilio tra Marsilio e la Lega è durato pochissimo e per questo l'istituizione della commissione è saltata in consiglio regionale. Qualcosa però è andato in porto come l'approvazione di tre leggi: leggi: "Riconoscimento e valorizzazione delle scuole di educazione musicale"; "Partecipazione della Regione Abruzzo al "Premio Pigro" dedicato a Ivan Graziani"; il "Mutamento della denominazione del Comune Città di Popoli in Città di Popoli Terme". Voto a maggioranza del Consiglio per il provvedimento "Modifiche alle leggi regionali 11/2023, 14/2023, 19/2023 e 20/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione", che nasce dall'esigenza di dare seguito agli impegni assunti dalla Regione nei confronti del Governo a modificare alcune leggi del 2023 per adeguarle alle osservazioni degli Uffici legislativi del ministero dell'Economia e delle Finanza, dei ministeri della Salute, della Cultura, dell'Ambiente e dell'Università. Con un emendamento si definisce la procedura di liquidazione del Ciapi Abruzzo. Approvato, inoltre, il provvedimento amministrativo che prevede una variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 con riferimento alle risorse del "Fondo Unico Turismo".

Rinviato l'argomento sulla nuova rete ospedaliera. E a proposito di rinvio, non si sa più nulla della famosa conferenza stampa annunciata oltre un mese fa dal centrosinistra e dal Pd sui candidati alle prossime elezioni regionali, oggi ancora di più di ieri, dopo la botta in Molise che ha visto perdente il duo M5S-Pd e si cerca di capire come fare a trovare nuovi accordi mentre viene dato per vincente già oggi Marco Marsilio che si avvia a riconquistare il suo secondo mandato: mai successo prima. In casa centrosinistra si parla sempre, ad oggi di due candidati che non piacciono: Paolucci e l'ex rettore di Teramo: D'Amico. Conviene aspettare ancora.