VIDEO/ QUARESIMALE, LA REGIONE SI MOBILITA PER AIUTARE I GIOVANI E GLI ULTRA 50ENNI RIMASTI FUORI DAL MONDO DEL LAVORO

I "net", ossia gli italiani senza lavoro, sono oggi 11 milioni. Un dato che preoccupa e che sollecita una rete di azioni mirate, a cominciare da misure incentivanti all'assunzione di giovani, donne e disoccupati. E proprio delle nuove misure messe in campo dal Dipartimento regionale delle Politiche del Lavoro, ha parlato stamane a Teramo l'assessore regionale Pietro Quaresimale, intervenendo alla sottoscrizione del protocollo d'intesa del progetto "PowerApp". "Incontro quotidianamente imprenditori che hanno bisogno di figure formate, sempre più difficili da reclutare. Ma incontro anche tante persone, over 50enni, che sono rimaste fuori dal mercato del lavoro, non trovano spazio per via dell'etá e non hanno maturato i requisiti per la pensione. C'è bisogno di misure che incentivino la formazione di queste persone e misure che motivino le imprese ad assumerle. Come regione stiamo attivando nuove misure mirate" ha dichiarato Quaresimale. Scoprile nell'intervista.

