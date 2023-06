DOMENICO NARCISI ESCE DAL DIRETTIVO DELLA LEGA DI TORTORETO

“Con rammarico ho deciso di non far più parte del direttivo della lega di Tortoreto.

Ho preso questa decisione, solo dopo qualche mese dall’ingresso nel direttivo grazie all’invito del coordinatore comunale ed amico Federico Di Lorenzo, perché non condivido alcune scelte e linee che sono state adottate.

Nonostante non ho nessuna tessera di partito, sicuramente resterò vicino al partito di Salvini.

Auguro buon lavoro a tutto il direttivo.” E' la dichiarazione di Domenico Narcisi.