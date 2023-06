VIDEO/ PIANO SPIAGGIA, SOTTO ACCUSA PONTILI, PARCHI ACQUATICI E I MOLI CHE IMPEDISCONO LA BALNEAZIONE

Piano spiaggia di nuovo sotto accusa dopo i duri attacchi, pubblicati attraverso un video autoprodotto dall'ex sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro e Archimede Forcellese, già assessore al Demanio del Comune giuliese all'interno della giunta guidata dallo stesso ex sindaco. E' un intervento che entrambi definiscono come "operazione verità numero 2" dopo che il primo intervento, sotto forma in quel caso di conferenza stampa, era stato dedicato alle opere pubbliche sempre con critiche rivolte all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Jwan Costantini.

ASCOLTA QUI MASTROMAURO E FORCELLESE