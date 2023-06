COMMISSIONE DI GARANZIA, "NUOVE ENERGIE" ELENCA AL PRESIDENTE FRACASSA LE ANOMALIE COMUNALI DA TRATTARE SUBITO

Il Direttivo di Nuove Energie si congratula con il Consigliere Comunale Franco Fracassa (Futuro In) per l' elezione a Presidente della Commissione di Garanzia e Controllo.

Riteniamo, la suddetta commissione, particolarmente importante oltre che prestigiosa. Essa non rappresenta solo un organo consiliare ove approfondire gli argomenti, bensì uno strumento in mano alla collettività per la tutela del bene comune ed il controllo sull' utilizzo dei fondi pubblici.

Il lavoro portato avanti da questa Giunta, già dalla precedente Consiliatura, è apparso poco trasparente e molto superficiale:

- vedi il richiamo dell' ANAC sugli appalti pubblici;

- l'anomala autorizzazione al McDonald's con l'assenza (strategica?) del Dirigente del settore Urbanistica in conferenza dei servizi;

- la ricostruzione di palazzo Pompetti, dove viene annunciato dal Sindaco, in campagna elettorale, l' imminente avvio dei lavori, mentre gli uffici riferiscono che il progetto non è stato approvato ed il contributo non ancora riconosciuto;

- la convenzione della manutenzione del verde pubblico con la Teramo Ambiente, che impegna il Comune a versare 600 mila/euro annui per un servizio che di fatto non viene effettuato. Quantomeno non nelle modalità e frequenze riportate nella stessa convenzione. L' Ente paga senza sapere cosa sta effettivamente pagando.

Come si evince già da questi pochi punti, da noi elencati, sono molti gli argomenti che meritano di essere attenzionati dalla Commissione.

Sappiamo che il Consigliere Fracassa è persona capace ed esperta per assolvere al meglio l'onere della Presidenza, a lui, ed a tutti gli altri Presidenti eletti nelle commissioni consiliari, formuliamo i nostri auguri di buon lavoro.

Il Direttivo di Nuove Energie