PROBLEMA SPIAGGIATO SULLA COSTA, APPROVATA LA RISOLUZIONE PEPE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO

Ieri è approdata in Commissione regionale la Risoluzione a firma del Consigliere Dino Pepe avente ad oggetto “Azioni urgenti a sostegno dei Comuni della costa abruzzese interessati dallo spiaggiamento dei rifiuti a seguito delle ultime avverse condizioni meteo che hanno interessato l’intera regione”.

“La mia Risoluzione è stata approvata all'unanimità” scrive in una nota il Consigliere Pepe, “il documento prevede l’impegno del Presidente Marsilio e della Giunta regionale a prevedere lo stanziamento di specifiche risorse economiche da destinare ai Comuni costieri interessati dallo spiaggiamento di rifiuti, nonché ad attivare ogni iniziativa utile a garantire interventi di assistenza e potenziamento alle operazioni già in atto di rimozione e smaltimento dei cosiddetti rifiuti spiaggiati che ancora insistono su aree demaniali marittime della costa abruzzese”.

“Infine”, aggiunge il Consigliere PD “la Risoluzione prevede la convocazione di un tavolo politico istituzionale per monitorare l’attuale situazione e mettere in campo ogni concreta azione utile e ulteriore che vada nella direzione di garantire l’apertura della stagione turistica e balneare”.

“Questa mia Risoluzione ha dato voce e raccolto diversi appelli rivolti dagli amministratori locali, dall’Anci Abruzzo e dagli operatori del settore, alla Regione perché intervenisse immediatamente per sostenere economicamente operazioni eccezionali resesi necessarie dopo gli eventi atmosferici dei mesi di maggio e di giugno” aggiunge Dino Pepe e conclude “i rifiuti spiaggiati sono classificati come rifiuti urbani, di competenza dei Comuni. Le amministrazioni hanno svolto un importante lavoro, ma la violenza e la portata dei fenomeni registrati nei mesi appena trascorsi, suggeriva un sostegno alle Comunità costiere che i Consiglieri regionali hanno riconosciuto all’unanimità. L’assessore D’Amario aveva promesso un tavolo con Anci ma, come sempre, questa è la Giunta delle promesse non mantenute. Ora c’è un impegno politico del Consiglio regionale, speriamo che la Giunta faccia la sua parte”.