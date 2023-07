(VIDEO) VIA AI LAVORI SULL’IPOGEO, AVRÀ “FONTANELLE” E UN MONOLITE, PER TUTTA L’ESTATE PIAZZA PIÙ “STRETTA”

"Approfittando del ridotto traffico estivo, a ridosso dei lavori sul Ponte San Gabriele interverremo anche su Piazza Garibaldi, l'arteria principale della città" esordisce l'assessore Cavallari a proposito del progetto presentato questa mattina nella sala dell'Ipogeo, in linea al programma dell'amministrazione per la ristrutturazione e rigenerazione della città.

Dalla prossima settimana prenderà avvio l'opera di cantierizzazione della piazza, per la quale è previsto un ridimensionamento della carreggiata. "Auspichiamo un intervento rapido, ma non per questo superficiale - precisa l'assessore - e, per quanto la tabella di marcia sia idealmente serrata, bisogna mettere in conto possibili rallentamenti e incidenti di percorso, per via della pluralità di problemi che interesserà la manutenzione." Comincia dunque lunedì la cantierizzazione dei lavori sull’Ipogeo di piazza Garibaldi, con l’avvio della realizzazione del progetto (GUARDALO QUI), che punta alla trasformazione della rotonda (per eliminare le infiltrazioni all’Ipogeo), con il ritorno delle fontane, anche se saranno più piccole e laterali.

I lavori dell’Ipogeo, che dovranno terminare entro la riapertura delle scuole e, ne mesi estivi, provocheranno un restringimento della rotonda, offriranno anche la possibilità di riqualificare i sottopassi e, con la rimozione del “frullatore” sarà restituito all’originale funzione l’accesso della Pinacoteca che si affaccia sulla Villa Comunale. I lavori costeranno 1,2 milioni di euro.

ASCOLTA IL SINDACO D’ALBERTO E MARCOZZI



Servizio di: Eugenia Di Giandomenico