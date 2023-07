VIDEO/ TORNA, IN PIAZZA MARTIRI, GIOCHI SENZA BARRIERE TRA CANTI E BALLI

Nella migliore "tradizione campaniana" la conferenza stampa apre le porte al pubblico per presentare la 13esima edizione di Giochi senza barriere, che dalle ore 20:30 di giovedì 6 luglio 2023 animerà il cuore pulsante del centro cittadino, piazza Martiri.

Il CSV Abruzzo e le associazioni tornano in "gara" per vincere tutti insieme i pregiudizi e favorire attraverso lo sport la cultura dell'inclusione all'insegna della solidarietà.

Breve ma incisivo l'intervento di Guido Campana "Dopo tre anni di fermo, torniamo in piazza per divertirci e fare del cuore della città un luogo di festa, gioco e gioia e della diversità un fattore decisivo di crescita reciproca."

Da "Sarabanda Revival" al tiro alla fune, passando per la danza e flash mob, i ragazzi delle associazioni di disabilità e delle altre realtà si alterneranno per dimostrare come una "festa famigliare" può trasformarsi in un evento cittadino attraverso la sinergia e la comunità d'intenti.

Servizio di: Eugenia Di Giandomenico