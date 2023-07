VIDEO/ NUOVI FONDI PER I CAMPI FRAZIONALI PER IL PROSSIMO TRIENNIO

Piovono fondi per la manutenzione straordinaria dei campi sportivi frazionali. La Giunta, su proposta dell'assessore allo sport Alessandra Ferri, ha infatti approvato questo finanziamento triennale. Rimangono fuori il campo di Villa Vomano, dove si sta lavorando per rifare il manto in erba sintetica, e quello di Piano della Lenta che seguirà un altro iter, come già noto.

ASCOLTA QUI ALESSANDRA FERRI

EdG